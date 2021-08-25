東洋(4105)今日舉行股東會，對於是否爭取國際疫苗代工，董事長林全說，第一要看本身的條件，我們有意願也要看人家是否願意，第二我們可以多方滿足對方需求，也想要長期互信及相互的合作，就算是有疫苗代工也不會賺暴利。

有關輝瑞BNT疫苗已經取得美國藥證，可由台灣藥廠引進，是否會重新引進BNT疫苗，林全說，BNT疫苗大家都很了解，現在代理權在上海復星手上，台灣的藥商要取得藥證就要去跟復星談，這是必然的商業程序，商業談判是有各方面的考量，復星也可能有自己考量，會用社會責任這個角度考量，來思考能不能找到合作對象，世界上所有看起來不錯，公認的疫苗將來都可以進到台灣，至於和誰合作這是緣分問題。

林全指出，疫情對營運有影響，基本上來說，東洋銷售團隊不斷有新藥代理進來，盡量維持每年營運的成長，但這會是一種漸進式的成長，速度是可預測的並不會有突發性的成長，希望公司研發部門有很大的突破，例如有門檻的學名藥突破向國際市場進軍，但這需要經年累月的才會有所成果。

林全感嘆的說，台灣生技業太弱了，感覺上還在原地踏步，雖然看到很多機會和人才進來，但在國際生技大者恆大的趨勢下，相比之下還是很小，他認為台灣生技業者眼光需要看國際市場，不要只看國內市場，以國際角度來看台灣占比連1%都不到，需要的是彼此合作，你爭我奪要怎麼合作呢？

有關於東洋的營運，東洋總經理施俊良則說，今年癌症等產品還是會有個位數的成長，另外，流感疫苗數量與得標金額都較去年成長逾6成，預計今年第4季會開始有營收貢獻。