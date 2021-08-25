亞太電(3682)今日舉辦股東會，亞太電甫在8月啟動與遠傳(4904)合作、全台第一個5G之3.5GHz共頻共網服務，總經理黃南仁表示，亞太電5G目標用戶數年底訂在40萬、滲透率20%，在基礎建設上，他也表示，亞太電預計年底總計會有9500座基地台可以連上5G網路，避免落於「4G品質、賣5G的價格」。

董事長呂芳銘表示，希望5G不要再有價格戰，而是將資源用來基礎建設，提升網路品質，亞太電要堅守自己的城堡。

總經理黃南仁表示，亞太電預計年底總計會有9500座基地台可以連上5G網路、涵蓋率達90%，讓用戶可以真正體驗5G，避免落於「4G品質、賣5G的價格」，也相信隨著共頻共網的上路，可以提供用戶更佳的連網品質，對於虧損會有很大幫助，預計共網共頻上路上5G用戶可以淨增加20萬，加上先前的目標20萬，年底亞太電力拚年底目標40萬、滲透率20%，3~5年拚EBITDA轉正。

黃南仁表示，後疫情時代加速數位轉型，5G帶動新興科技應用興起，成為亞太電佈局「智慧生活」的助攻引擎。亞太電在5G之3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，優質網路將作為營運發展的根基，全力衝刺行動營收，提升5G滲透率和ARPU。

亞太電依新電信法共頻、共網、共建政策，今年8月啟動全台第一個5G之3.5GHz共頻共網服務，除減少基地台重複建設，降低大量電力耗費，同時加速網路佈建，提供消費者更好的5G上網體驗。

亞太電自5G開台後，ARPU持續正向成長，亞太電5G用戶中，有近6成申辦999元以上高月租資費，5G ARPU較4G ARPU增加172%。此外，續約5G用戶前後資費平均提升超過23%，連續6個月NP用戶淨流入，電信營收穩健成長。