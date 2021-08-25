海底撈8月24日晚間發布2021年中期業績報告，上半年實現營收200.94億元（人民幣，下同），年增率為105.9％，淨利潤為9650萬元，年增率110％。但值得注意的是獲利結構上，包含顧客消費人均與翻桌率呈現下滑，同時創辦人張勇的妻子舒萍也請辭海底撈執行董事及審計委員會成員等職務，引來市場關注。

根據《北京商報》報導，從此次財報數據可以看到，海底撈收入結構有所變化，堂食成為主要收入來源。公告顯示，海底撈上半年營收194.19億元、增長112.2％，占總收入的比重從去年同期93.7％上升到96.6％。而外賣業務占總收入比重，由去年同期的4.2％下降到1.7％。

同時因為線下聚餐規模回暖，讓單桌人數增加明顯，使得人均消費水準有所回落，顧客人均消費從2020年上半年的112.8元，減少到2021年同期的107.3元。

此外，雖然海底撈的收入及利潤對比2020年同期有較大幅度提升，但整體翻桌率卻呈現走低。財報顯示上半年翻桌率為每天3次，略低於2020年同期的3.3次。

今年6月張勇在面對業績下滑時，承認對趨勢判斷錯誤，在去年6月作出擴店計畫。而在最新財報中可看到海底撈仍在繼續擴張。截至今年6月30日，海底撈全球門店1597家，對比2020年底的1298家增加299家門店。