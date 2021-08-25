天后王菲前夫李亞鵬近來常傳陷入財務危機，先前他遭合作過的公司提告欠債4000萬人民幣（約1.7億台幣）及利息，而李亞鵬方面表示會繼續上訴。近日大陸媒體拍到李亞鵬私下揪竇靖童和李嫣等一家人聚餐，可見他與王菲雖已經離婚8年，和竇靖童的感情仍好，網友也讚他是難得的好繼父。

李亞鵬今年初傳出2012年與別家公司合作，雙方約定3年期滿後，由合作公司可收回4000萬的固定權益收益，但該公司跳出指控沒收到錢，便向李亞鵬及其哥哥提告，北京市朝陽區人民法院今年初做出判決，判李亞鵬及其兄須賠償4000萬元人民幣及利息，而去年底就有音檔流出，疑似李亞鵬的聲音向債主表示：「你們需要一個什麼樣的保障，我給你們一個什麼樣的保障，需要我跪下，需要我趴下都可以」。

李亞鵬帶李嫣和竇靖童聚餐。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

事業方面雖遇到瓶頸，感情方面李亞鵬則是傳出和小他19歲的世界小姐冠軍「海哈金喜」穩定交往中，他不僅去年被拍赴女方老家拜會親友，接著兩人又被直擊騎機車到各地旅行，感情甜蜜，但當有媒體問海哈金喜關於李亞鵬被告欠債的問題，海哈金喜則秒撇：「對不起，這個事你不用問我」。

李亞鵬2018年就曾帶李嫣、竇靖童出遊。（圖／翻攝自一號立井微博）

據《網易娛樂頻道》報導，最近媒體直擊神隱許久的李亞鵬現身和竇靖童聚餐，他雖在2013年就結束和王菲8年婚姻，和竇靖童依舊關係緊密，同晚到場的還有李嫣和李亞鵬的母親，一家四口邊走邊聊天，畫面溫馨，但不見王菲和李亞鵬新女友海哈金喜參與。