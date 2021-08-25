37歲大陸男星錢楓是湖南衛視《天天向上》名主持人，昨（24日）被化名小藝的90後女藝人在網路控訴2年前下藥性侵她，甚至公開自己無意識遭對方拖進房的監視器畫面，內容勁爆到登上微博熱搜，但上海市長寧公安分局發聲明表示現有證據無法證明強姦事實；對此小藝再發文回應，指錢楓曾親口承認犯下強姦罪，並上傳事發後向警方報案的5分多鐘對話。

上海市長寧公安分局昨深夜公開錢楓性侵案的調查結果，2019年2月15日接獲肖女報案，稱14日晚與錢楓等朋友聚餐飲酒唱歌後，在錢某住處遭其強姦，專案組第一時間展開全面調查取證工作，綜合證據後認定不能存在強姦犯罪事實，2019年3月15日，長寧警方依法作出不予立案決定將《不予立案通知書》直接送達肖女，並告知其可在收到通知書之日起7日內向公安機關申請覆議，肖女未提出異議並簽字確認，之後也未申請覆議。

今（25日）凌晨小藝再發文回應警方通報，「錢楓在2019年2月15日晚上至2月16號凌晨某一時間點，在上海虹橋路派出所審訊室裡，（進門右拐）親口承認了強姦，（對不起，我強姦了你）有執法記錄儀錄像，有審訊室錄像，請警方公佈。如果錢楓承認了，請按照司法程序調查錢楓。如果我誣陷，我願意負一切司法責任。」她回憶當時錢楓認罪後，警方拿出調解書但她不簽，後來就收到不予立案證明，「我簽了，我不懂法律，我以為我證據不足，只能讓惡人逍遙法外。兩年時間，我諮詢了懂法律的朋友，我覺得我的證據可以證明我被強姦。我希望警方能對當年為什麼不予立案給予解釋。」

小藝並公開2年多年報案的5分多鐘錄音檔，聽到她赴派出所供稱錢楓已認強姦、警方回應得依程序等候通知等內容，證實小藝事發後有報案，並無兩年後突然蹭熱度之嫌疑。她也強調從頭到尾都沒有收過錢楓一份錢，如有願意讓警方逮捕。