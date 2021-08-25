大專校院即將在1個月後開學，近來不少大學生反映，想到開學後的群聚生活就害怕，受迫於沒有進口疫苗可選的無奈心情下，才會前往施打高端疫苗。對此，台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，在民主政治國家之下，人民都有權利選擇想要施打的疫苗，當中更是不受限於何種品牌或種類，這是很重要的問題。

科技部今(25)日舉行「防疫科學研究中心研發成果記者會」，陳秀熙於會後接受採訪時提到，對於即將進入9月開學季，學生幾乎沒有接種疫苗，學校衛生安全高度引人憂心。

陳秀熙說，Delta變種病毒入侵，師生確實是染疫高危險群，因此建議政府趕緊造冊，加速教職員施打，而從國外返國的人員，更是要做好自主健康管理，平時也要戴好口罩，維持社交距離。

陳秀熙指出，校園防疫除了普及施打疫苗為當務之急，學校更是要做好快篩等精準檢測，校內師生都得定期快篩，「快篩精準檢測是下一步很重要的防疫戰略」，甚至在自主健康管理期間，施以快篩，能夠輔助找出隱性高危險感染族群。

至於各級學校上課方式，陳秀熙提到，高中以下採實體教學，但鼓勵大專以上可進行混合式教學，不過所有學校的校內人員管理必須十分嚴謹，凡所有境外人士接觸者，都應強制至少1個月不要到校上課。

如今變種病毒在國際橫行，且不斷進化，屢屢發生突破性感染，像是美國與以色列已大舉施打疫苗，仍爆發疫情再起的情況，但我國進口疫苗不足，國人大感憂心。

陳秀熙則說，台灣即便部分民眾已施打1劑疫苗，但戴口罩與保持社交距離等非藥物介入措施（英文簡稱NPI）還是非常重要，絕對不能鬆懈，待國際間第3劑疫苗打完，屆時疫苗供應不只將比現在充足，技術更是改良版的次世代疫苗，效力也更能對抗變種病毒。

而對於大學生紛紛表明不願施打高端疫苗，盼能選擇進口疫苗接種，陳秀熙強調，在民主政治國家之下，人民有權利選擇想要施打的疫苗，接下來如果還有疫苗進口，呼籲能讓年輕人施打。