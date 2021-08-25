誘蝶植物招蜂引蝶，圖為青斑蝶（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

.誘蝶植物招蜂引蝶，圖為斑蝶（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

新北林口區文化北路及南勢二街之間的建林段1324地號，原本雜草叢生、堆積垃圾，是地方環境治安死角，經新北市議員蔡淑君、南勢里長陳國烝極力爭取，林口區公所重新整理、闢建綠化步道，種植2500株澤蘭誘蝶植物，成為地方「招蜂引蝶」都市一隅。

新北市議員蔡淑君表示，建林段1324地號位於南勢里內，這塊基地原本雜草叢生、常遭民眾亂丟垃圾，且因未修整恐造成治安死角，她反映地方需求，邀集養工處、新工處、區公所及里長等相關單位，研議闢建綠化步道。

林口區長藍品畯表示，綠化步道近期開闢完成，路長約55公尺，路寬約10公尺，是目前林口區最寬敞的綠化步道。目前林口區已開闢的綠化步道共有51條，有2條正在闢建中，其中麗林段467地號，連接松柏路及文化三路，綠化步道的形狀則打造為成較少見的弧形步道。

林口區公所工務課長劉家成表示，林口重畫區依中央都市計劃，採市地重劃方式辦理，共分四區四期辦理，其中綠化步道為特殊使用分區，林口全區約140條，屬性介於道路跟人行道之間，主要為功能性的步道，穿插於回字道路中，方便行人可以直接通行，不用繞一大圈。

經建課長鄭舒文表示，綠化步道開闢完成後，由公所於一旁的土地上種植各式植栽來美化環境，這次在1324綠化步道上種植了藍雪花、變葉木、仙丹及澤蘭各2500株，其中澤蘭屬誘蝶植物，是多種蝴蝶和蜜蜂的食草，是現場招蜂引蝶美景的幕後功臣。