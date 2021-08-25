國民黨主席江啟臣（左）今（25）日拜訪高雄市議會議長曾麗燕（右）爭取黨魁連任支持。（柯宗緯攝）

國民黨主席江啟臣今（25）日拜訪高雄市議會爭取黨魁連任支持，他提到，連任主席後，馬上會成立「選戰對策平台」，並優先考量2022高雄提名，也希望未來2024年能突破高雄沒有區域立委的「天花板」。

繼新北市前市長朱立倫日前拜訪高市議會後，江啟臣今也到議會尋求支持。他與議長曾麗燕、黨籍議員搏感情。他提到，5至8月這4個月，應該來高雄上百次有，打過美好的戰役，在去年高雄這麼辛苦狀況下，大家仍然堅持站在一起團結一致，未來還有很長的路要走，相信擺在眼前的也是更多的困難跟挑戰。

江啟臣向與會的議員們表示，如果有機會繼續連任主席，選完之後馬上會成立「選戰對策平台」，高雄市的整體提名作業，也會是我們最優先考量，因為南部的經營，起碼要讓高雄市民感受到國民黨的誠意，包括市長人選提名等，透過最謹慎、最有效地評估去提出一個能贏的市長候選人，選後馬上就要來啟動。

江啟臣說，現在是高雄是民進黨執政，中央也是他們執政，可是我的瞭解，民眾還是有很多的怨言，特別是過去前段時間連續的大雨，也讓人家想起當初韓市府特別是李四川副市長那個標準，大家都覺得當時的標準現在怎麼都不見了？

媒體問及對高雄市長陳其邁就職1周年表現？江啟臣也狠酸，尊重議會國民黨黨團的觀察，相信會是最直接、最正確的，「但最起碼當一個市長不應該偷考卷」。

江啟臣也提到，很快2024就快到了，但國民黨在高雄沒有區域立委，「各位議員在這邊很辛苦，我都了解」，雖然有不分區，也很努力設法，要把高雄地區服務做好，但這不足以滿足所有大高雄市民，還有本黨民代的需求，希望突破沒有區域立委的瓶頸、天花板。

江啟臣還說，「常想起去年814晚上我們淋那一場雨，那種感覺真的不知怎麼形容，真的就是感動」，感覺高雄市還有黨團的向心力跟團結，「國民黨已經走出去年的谷底，我們正在上坡的道路」，上坡道路比較辛苦，不進則退，一旦有任何的猶豫及停止，可能別人就超越，有可能就往下，所以此時此刻應該加大馬力，加足馬力繼續向上，相信曙光就在前面。