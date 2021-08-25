開學在即，直升機也將教育局提供之42台IPAD物品運補至樟山國小以利線上教學。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

南橫明霸克露橋遭沖斷，桃源區三個里聯外交通受阻，24日上午高市府進行第7批約600公斤物資由直升機運補，包含油、醬油、麵包、米、肉鬆、沖泡飲品等民生物資、及當地樟山國小學生開學所使用之平板電腦等，直升機已於9點36分降落至桃源區復興里。

高市府昨天上午運補的物資於9點03分小港機場起飛抵達桃源區復興里，抵達後居民以人力接龍方式迅速將民生物資運下機，再由3里里長分配至居民手中。本批民生物資包括有：油、醬油、米、肉鬆、罐頭、炊粉、雞肉調理包、沖泡飲品、豆漿、沖泡燕麥、餅乾等，以及6箱當日現做的可口吐司麵包給桃源居民享用，此外開學在即，也將教育局提供之42台IPAD物品運補至樟山國小以利線上教學。

社會局謝琍琍局長表示，台20線梅山口至向陽管制段已開放緊急通行，因有開放時段、路程及天候等開放限制，市府為照顧山區居民需求，持續運補民生物資。高市府自8月8日起至今，已由直升機運補7批共約4000公斤民生物資至桃源區後山三里，這段期間感謝高雄市慈善團體聯合總會及高雄市社福慈善總會協助調度物資，也特別謝謝中華安得烈慈善協會羅紹和執行長、美濃啖糕堂及各界愛心捐助物資，大家同心協助山區災後復原。