由於出口與投資暢旺，主計總處估台灣今年經濟成長率將達5.88%，外界關注台灣是否會提早升息。央行總裁楊金龍今天表示，台灣經濟不算過熱、沒有超寬鬆，意味9月召開的第3季理監事會，利率將「連六凍」，台灣不會早於美國升息。

美國經濟復甦情勢優於預期，部分聯準會官員傾向提前縮減QE，且預估升息時程將提前至2023年。

台灣靠著出口強勁、投資熱絡，今年經濟成長「坐5望6」，立法院財政委員會今天赴央行考察時，立委曾銘宗詢問，台灣經濟成長表現亮眼，景氣燈號續亮紅燈，會不會比美國更早升息。

楊金龍表示，貨幣政策首先要看物價情況，美國說要縮表升息，主要是因通膨率高，但即便數值一度超過3%，美國聯準會一直認為這是短暫現象，而台灣全年消費者物價指數（CPI）年增率還在1.6%至1.7%間，相當平穩。

其次，台灣因出口暢旺、台商回流與疫情影響有限等因素，經濟穩健成長，但整體而言，經濟並沒有過熱，而且若和美國及其他先進國家相比，「我們不是超寬鬆」。

央行將於9月23日召開第3季理監事會，由於央行認為台灣通膨平穩、經濟沒有過熱、沒有超寬鬆，意味下個月利率將「連六凍」，台灣不會早於美國升息。