疫情緩和降為二級解封，政院將振興券。（資料照/黃子明攝）

行政院拍板發放振興券，這次全民不需要以1000元換券，至於數位券部分，預計將推出「家戶綁定」做法，讓一家人的振興券能集中在同一帳戶，最高一個帳戶可綁定5份。行政院會26日預計將排定國發會報告振興規畫，相關細節預估院會拍板後對外宣布，最快可望10月上路。

另為落實環保、數位券，公股銀董座24日到政院與蘇貞昌開會，討論刺激數位五倍券、綁定台灣Pay的回饋方案。據了解，八大公股銀與行政院討論出的結論，主要分三大方向，包含加碼回饋金、抽獎以及宣傳廣告的部分。

以下為《中時新聞網》整理截至8月24日止，關於振興券政策最新整理：

●面額規劃：一份紙本券將有10張票券面額共5千元，包括3張千元、2張5百、5張2百元，並具貨幣防偽功能。

●使用範圍：將比照去年，實體店家及攤商都能使用。此外，一些餐飲外送平台，目前傾向納入數位振興券使用範圍，境外電商傾向排除在外，但目前仍尚未定案。

●數位券：將推出「家戶綁定」做法，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，最高一個帳戶可綁定5份，但尚未定案。

振興券綁定台灣Pay的回饋方案大致底定，據了解，八家公股銀共計推出33萬名額，可以享受800元加碼回饋，並在政院促成下，再加碼17萬名可享受500元加碼回饋金，但仍在研議中。

●餐飲加碼：據經濟部規畫，數位券預算來源，會由目前商業服務業紓困餘額中編列，至少有數十億元，如全部放在加碼，初估有數百萬人可享受。問題是餘額是否全部用在餐飲加碼，或是得支出其它振興券相關費用，尚未決定，需要一點時間盤點。餐飲加碼除了有統一編號餐廳、小店家之外，夜市攤商由於沒有發票，經濟部擬跟夜市自治會合作，打造名冊，作加碼認定優惠。

●為何不發現金：政院發言人羅秉成指出，振興券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標。

●行政費用：去年3倍券相關印製成本7億多，其他行政費用加總是20多億元，今年參考去年做法，行政費與去年差不多；外傳行政費是去年6倍，算法失真，也不會圖利廠商。

●發放時間：政院發言人羅秉成表示，發放時程當然希望越快越好，但必須要關注各方案是否能加緊速度執行，因此並沒有預定發放振興券時間點。

●部會加碼：蘇貞昌表示，希望去年很成功的動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券等，各部會能複製去年經驗，紓困兼振興。