受到海岬型運費指數（BCI）創高下，以海岬型船舶為主中航與新興周三衝漲停後，今股價漲多回檔整理。法人指出，目前傳產周期股最強是航運，而散裝輪又比貨櫃輪強勢，在獲利持續成長下，股價愈小不易，建議近兩日股價若有拉回，應該是介入很好的時機。

波羅的海指數（BDI）24日上漲1.3%至4201點，連續11天攀高，創下2008年以來新高。其中海岬型船舶租金漲勢最兇猛，衝破5萬美元，來到5萬1472美元。

新興24日在股東會上表示，受到疫情影響，各國管制措施加嚴，造成塞港問題更嚴重；由於海岬型船現貨日租已破5萬美元，看好下半年獲利表現季優於上半年。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，BDI 大漲，散裝輪毛利率、EPS 快速增長。 第一季 BDI 平均 1700 點、第二季 3000 點，現在 4000 點，又較第二季增加逾三成，BDI 展開去年以來的主升段。

他分析，四維航、台航第二季毛利率分別為43.71％與41.9％，慧洋-KY尚未公布完整財報，但估計將從第一季 29.05％，上升至 40％。如此看來，四維航、慧洋 - KY、台航等小型船舶為主的散裝輪，毛利率與聯發科的 46％相同水準，股價未來必給予高度關注。

蔡明彰表示，目前傳產周期股最強是航運，而散裝輪又比貨櫃輪強勢，在獲利持續成長下，股價愈小不易，建議近兩日股價若有拉回，應該是介入很好的時機。

法人也認為，目前由於中航、四維航已逼近前高，一旦能夠越過 7 月高點，創下波段新高，後續可望帶起航運股跟進表態，也會替貨櫃航運的長榮、陽明、萬海帶來示範作用。

值得留意的是，散裝航商中航7月合併營收3億元，年增11.36%，但稅後虧損1.44億元，年減736.06%，每股虧損0.73元，主要是短投的陽明、台航、中櫃、陸海、中菲行等股價於7月大跌，拖累中航7月稅後虧損。

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