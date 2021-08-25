社會在走，不少人都會透過「適度裝傻」來避開災難，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、金牛座、雙魚座、水瓶座的女性內在性格最腹黑，明明很聰明，卻愛在眾人面前裝糊塗，給人無害的印象，名副其實是大智若愚的人。

▍第一名 天蠍座

天蠍女在日常生活中非常低調，在團體中的存在感也很低，但這其實是她們故意營造的，因為她們不願出頭，不想成為被關注的對象。她們習慣先觀察情勢，往往到了最後關頭才願意付出全力打拚，只為了獲得最大的利益。

▍第二名 金牛座

金牛女看似非常憨厚老實，其實她們早已看透了一切，只是看破不說破，覺得說出來也沒意思，大智若愚就像是為她們量身訂做的形容詞一樣，平常看起來呆呆的很好騙，但若有人想把她們當傻子耍，那就別怪她們狠心拆穿。

▍第三名 雙魚座

雙魚女可說是12星座中最常裝傻的人，在日常生活中，只要沒人主動招惹，她們也樂得裝傻，讓人對她們毫無防備，以為她們是單純的傻妹，但實際上她們做人圓滑，很會經營人脈，非常聰明又腹黑。

▍第四名 水瓶座

水瓶女的思想都非常天馬行空，就像一個還沒長大的孩子，但事實上她們的思考模式很有邏輯，所有想法都是有跡可循的，只是比較前衛而已。不過，很多人無法理解她們跳脫的思維，還會誤以為水瓶女很傻，但若是真正了解水瓶女的人，就會知道她們其實超精明。