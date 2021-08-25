新北市捷運樹林線路線行經永平國小、土城國小，市府計畫將永平國小校園下方垃圾清運，開闢地下停車場，2校自救會家長今到市府前抗議，認為工程惡臭會飄進校園內影響學生，雖然市府同意加裝氣密窗，但仍會造成室內空氣不流通。市府表示，工程將選在寒暑假動工，針對捷運路線問題則會在9月開說明會，解決校方家長噪音疑慮。

市府目前正向中央爭取永平國小地下停車場工程，永平國小自救會莊宜馨表示，目前校園周邊停車位空間充足，且距離200公尺的地方就會設置一處立體停車場，不了解執意興建的用意，且校園下方過去是垃圾掩埋場，若開挖勢必有濃厚惡臭味。

莊宜馨說，雖然市府承諾會設置加裝氣密窗，但現在正值疫情，教室等密閉場所應該保持通風，裝氣密窗根本是反其道而行，建議市府等學校重建時再進行工程。

另外，土城國小自救會也表示，樹林線軌道離土城國小教室相當近僅有17.7公尺，每3小時就有一班列車，噪音恐會影響學校上課，針對噪音防治部分，市府應拿出作為。

對於永平國小開挖惡臭，交通局表示，停車場開挖工程經評估後，清運垃圾氣味會殘留1至2周，將會慎選在寒暑假期間施工，降低對師生的影響。針對捷運軌道離校園過近問題，台北市捷運工程局土木建築設計處第二課長黃怡超表示，目前已進行相關調整，當初規畫軌道距離學校10公尺，已調整為17.7公尺，並提高第二級航空噪音防制區，預計9月中旬在安排說明會與學校、家長溝通。