北市議員李明賢現勘發現，成功橋面竟暴增數個大窟窿、連結縫破損、金屬條翹起，導致機車騎士犁田機率提高，險象環生。（李明賢提供／張穎齊台北傳真）

北市府砸1.7億元，將內湖區成功橋重鋪並拓寬，2019年底才剪綵開放，如今才過1年多，經北市議員李明賢現勘發現，橋面竟暴增數個大窟窿、連結縫破損、金屬條翹起，導致機車騎士都有驚險避開，險象環生、「犁田」機率相當高。新建工程處表示，28、29日就會全部改善完成。

李明賢表示，他與石潭里長廖煒國到場會勘，目睹成功橋出現許多坑洞，騎士都要閃來閃去，十分危險，這座是市長柯文哲視為重大政績的橋樑，如今卻坑坑巴巴，更凸顯維修工程品質大有問題。

李明賢痛批，更令他氣憤的是，會勘過程中，官員一直替廠商講話，連「廠商都已是賠錢在做維修工程」這種鬼話都說出口，他要問賠錢的工程有誰要做？市府官員到底是人民公僕，還是廠商好朋友？如此百般體貼施工廠商，又怎能做出好品質？市府未善盡監督之責，實在很糟糕。

「成功橋不成功！」李明賢要求，市府工務單位應針對成功橋全面維修整平坑洞，別讓騎士繼續犁田，同時也要檢討養護單位，好好解釋什麼叫做「廠商都是賠錢在做」？

新工處工務科長蕭志龍表示，橋面的窟窿、坑洞等，25日晚間就會進場修復完成，至於橋的連結縫應還需要切割、施作混凝土處理，要花比較久一點時間備料等，會在28、29日進廠維修完成。

蕭志龍解釋，至於「都賠錢在做」這句話是廠商現場先講，但與會的工程人員卻附和，這真的不恰當，新工處長黃立遠已要求要檢討改進，另外成功橋路面是保固3年、連結縫保固2年，有瑕疵後，對於成本盈虧、人力供料控管，本就是廠商要履約負責，並要限期修繕完成。