台橡(2103)第2季繳出獲利季增、年增的成績，符合公司先前預期，下半年有東南亞及大陸疫情影響，影響上半年營運有利因素，但台橡對下半年營運仍保持審慎樂觀態度。而原訂第2季將認列的仁武廠處分利益貢獻EPS約0.85元，業外一次性收入，增添獲利動能，法人估計今年有機會創下2012年以來獲利最佳成績。

台橡第2季營收85.2億元，稅後淨利10.02億元，每股盈餘1.21元，較去年同期轉虧為盈，連續兩季獲利超過1元；上半年大陸合成橡膠大廠停產，車市需求復甦，合成橡膠供需偏緊，提振報價及利差，累計上半年營收167.38億元，稅後淨利18.99億元，每股盈餘2.29元，較去年同期每股虧損0.07元大幅成長。

短期疫情復燃，尤其越南疫情大爆發，一季就有35萬人確診。台橡2018年在越南設廠，今年起高級鞋材生產線正式投產，但製鞋廠停工，使得產能未達滿載，影響營收貢獻，影響程度還要觀察。

生產SBR的印度合資廠今年第1季就貢獻1.86億元獲利，雖然未受印度疫情嚴峻影響，但客戶端調整生產步調，使印度廠生產有些調降，產量減少10～15％。但今年以來其餘月份保持全產全銷，在疫情逐步趨緩，將恢復正常。

台橡0.36元現金股息今天除息，盤中已經順利填息。