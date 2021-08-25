鴻海集團半導體設備廠京鼎(3413)去年營運攀高，每股配息6.98元今日除息。隨著下半年營運可望持續穩健成長，且半導體設備業隨著大廠持續擴產、明年展望仍佳，京鼎股價今日開高走高，盤中漲8元至216.5元，展現一日完成填息之表現。

京鼎昨日收盤價為215.5元，今日開盤參考價為208.5元；開盤漲5元為213.5元，隨著台積電等電子股漲勢擴大，京鼎早盤最高216.5元，超越昨日的收盤價215.5元。

京鼎受惠台積電等半導體大廠持續擴產，公司第二季業績再創新高，單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元；上半年歸屬於母公司業主淨利約7億元，年增約12.28%，再創同期獲利新高，基本每股盈餘8.03元。

京鼎今年持續受惠半導體景氣熱絡，半導體大廠積極擴產，營收連兩季創新高。京鼎第二季營收首度突破30億元，創30.06億元新高，季增約11.45%；毛利率相比第一季提升至27.24%；單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元，同創新高。

京鼎上半年營收57.03億元，亦創歷史同期新高，年增約20.26%；毛利率25.17%；淨利約7億元，創新高，基本每股盈餘8.03元，同創新高。

展望下半年，隨著半導體製程設備資本支出成長，京鼎整體下半年業績可望持續穩健向上。法人估，公司第三季營收與第二季持平至小增，第四季進一步成長，持續再挑戰新高紀錄。整體來看，京鼎今年營收有望逐季寫下新高，全年營收年增率上看20%，獲利有望同步改寫新高。