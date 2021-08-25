環球晶(6488)、中美晶(5483)今早股價盤中聯袂漲停，環球晶董事長徐秀蘭昨天股東會表示，環球晶營運仍持續看旺，從2021年下半年至2022年訂單能見度相當高，且就連2023年亦有望穩健成長，目前在手訂單金額上看千億元水準，客戶預收款也已經到手，客戶對於簽訂長約態度十分積極，長約期限從三年到五年，甚至上看八年皆有。

對展望樂觀的談話激勵今早環球晶和母公司中美晶股價同步亮燈漲停。

中美晶事業體兩大骨幹半導體矽晶圓與太陽能，上半年太陽能營收占比約10%、半導體矽晶圓則高達90%。中美晶的轉投資除環球晶外，其他尚有朋程(8255)，持股比重由1Q的21.31%增至2Q的22.75%。中美晶透過朋程和宏捷科(8086)布局汽車能源效率、EV、5G等劃時代趨勢，且下半年展望不俗，看好下半年至2022年對中美晶投資貢獻更上層樓。

根據朋程與宏捷科市場預估換算，法人合計中美晶EPS貢獻可望自1H的0.23元提升至2H的0.36元。此外，除兆遠(4944)虧損開始收斂，台特化未上市) 也在1Q轉盈。估計2021年來自太陽能業務及環球晶以外投資標的合計將貢獻EPS 0.6元，且明年可望優於今年。