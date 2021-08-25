全球新冠肺炎疫情延燒致使缺料問題嚴重，連帶影響下半年高階鏡頭導入速度，大立光(3008)執行長林恩平表示，某些國家因疫情突然封城封國，致使缺料問題嚴重，目前看起來，8月比7月好，9月高於8月，但下半年多是低規格6P及7P鏡頭，價格不好毛利率就會比較差，希望透過良率及稼動率去拉升毛利率。

大立光今天舉行股東會，林恩平在會後接受記者採訪，全球新冠肺炎疫情延燒，東南亞各國因應疫情封城封國，讓電子產業鏈缺料問題雪上加霜，AP等元件及模組等均受到疫情衝擊，連帶也影響大立光客戶拉貨。

林恩平表示，雖然客戶多已給預估，但受疫情影響，元件及模組都有缺貨，整個供應鏈問題蠻嚴重的，對出貨多少有影響，目前看起來，8月會比7月好，9月高於8月，不過，原訂年底出貨8P的兩家客戶因為元件缺料遞延到明年出貨，下半年多是低規格6P及7P鏡頭，規格低價格不好，毛利率就會比較差，影響毛利率除價格外，良率及稼動率也很重要，目前稼動率已差不多，希望第3季底拉到滿載，只能用良率拉升。

在VCM部分，林恩平表示，7月起已透過交易模式納入大陽科技VCM營收，至於VCM+Lens仍在客戶端設計中，尚未導入。

智慧型手機市況不佳，手機鏡頭升級速度放緩，對大立光這兩年營運造成不小衝擊，記者詢問大立光將如何因應？林恩平表示，目前手機鏡頭大致分兩個走向，某家客戶追求規格極致，不僅軟體強，也把硬體規格開很高，某家用軟體輔助硬體，且因高規格其他競爭者攻不進來，所以今年放低規格，讓競爭者進來壓低價格，手機客戶會採用什麼走向跟品牌力有關，廠商如果覺得公司的品牌力可以，就會用低規，但多數品牌廠還是會在旗艦機上用高規產品，只是要看賣得好不好，我們只能持續開發更新的產品，如：真正可以把流海解決的鏡頭等，吸引更高端的客戶，期待更多要求品質及技術的客戶。