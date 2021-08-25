連鎖餐飲集團漢來美食(1268)今（25）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利7元，以今日平盤價130.5元計算，現金殖利率達5.36％。公司將於30日除息交易，預計9月27日發放股利。

漢來美食此次會中亦完成董事全面改選，新任4席董事為董事長賴宗成、國揚總經理彭邵齡、國揚集團創辦人侯西峰長子侯淳淯、高雄長庚名譽院長陳肇隆。3席獨董則為南山人壽董事長陳棠、陳順天、謝騰隆。會後董事會推選賴宗成續任董事長。

漢來美食2020年受疫情影響，合併營收衰退8.37％至34.59億元，仍創歷史次高，毛利率43.27％、營益率4.67％，分創近3年及歷年低點。不過，受惠政府補助及股利等業外收益跳增，使稅後淨利成長4.92％至2.79億元、每股盈餘7.51元，逆勢雙創新高。

漢來美食2021年上半年合併營收15.39億元、年增6.47％，惟受疫情三級警戒禁止內用衝擊，營業虧損跳增1.27倍至0.53億元。所幸在業外收益0.62億元挹注下，稅後淨利0.18億元、年減69.35％，每股盈餘0.5元，雖雙創同期新低，但仍維持獲利。

漢來美食指出，旗下「漢來海港」自助餐廳及宴會廳貢獻營收達逾5成，三級警戒對營運衝擊甚鉅，且旗下品牌門市多位於百貨賣場，提供外賣營收有限，使整體營運衰退較大，所幸業外收益及政府紓困補助挹注，使第二季虧損減少、上半年維持獲利。

漢來美食7月自結合併營收0.52億元，月減1.71％、年減達83.06％，累計前7月合併營收28.49億元、年減9.45％，雙創歷年新低。展望後市，隨著疫情警戒降至二級，雖然餐廳內用條件限制多及消費者仍持觀望態度，公司預計營運將緩步恢復。

在外賣和電商產品快速銜接、「漢來海港」調整營運模式因應下，漢來美食預期營收缺口可望逐步縮小，期盼後續國內疫情能穩定控制、後續在振興券鼓勵下重拾外出用餐信心，激勵下半年營運穩步回升。

漢來美食表示，今年規畫新展分店及改裝計畫均持續進行，第四季「上菜」及「漢來上海湯包」將在新竹各開1家店，高雄漢來飯店館內3家西餐品牌亦將重新開幕。公司亦將推出更多常溫及冷凍熟食產品，搶占不同客層市占率，預期可望增添營運新動能。