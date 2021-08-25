記憶體品牌宇瞻(8271)於DDR5技術研發再下一城，發表業界首款DDR5 RDIMM工業級伺服器記憶體，支援次世代資料中心、伺服器與工業電腦應用。此新品預計將於2022年第二季與Intel Eagle Stream平台同步上市，無縫接軌全球伺服器升級商機。

宇瞻DDR5 RDIMM訴求可提升AI與邊緣應用巨量資料傳輸速度，確保伺服器以最佳的工作負載效能運作。

宇瞻積極與策略夥伴合作，半年內領先業界接連發表DDR5 UDIMM、SODIMM和RDIMM工業記憶體，顯見其深耕DDR5技術的決心與研發實力。最新推出的DDR5 RDIMM工業級記憶體，採用DDR5 RCD(Registering Clock Driver)、電源管理IC、溫度感測器與SPD集線器四項全新元件；以全新通道架構開發，提供兩組40-bit完全獨立子通道，有效提升通道效率與可靠度，具備超高效能、容量升級、極低功耗等特點。

鎖定次世代伺服器升級換機潮，宇瞻DDR5 RDIMM工業級記憶體專為Intel Sapphire Rapids與AMD Zen4 Genoa處理器設計。隨著Intel次世代平台Eagle Stream將於2022年上半年登場，宇瞻研發進度超前，打造最完整的DDR5工業級記憶體產品線，積極卡位次世代伺服器升級商機。