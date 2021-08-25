儘管市場擔心這場大流行病推動的成長將持續萎縮，但百思買（Best Buy Co Inc）周二表示，家庭劇院系統和居家上班使用的電腦設備銷售仍然強勁，公司決定調升全年同店營收預測，受此激勵，百思買周二股價上漲5%。

百思買周二股價大漲8.32%，為121.49美元。

美國消費電子零售巨頭百思買公布第二財季（截至7月31日）營收年增19.6%，為118.5億美元，優於分析師預估的114.9億美元。淨利年增70%，為7.34億美元。經調整後每股盈餘為2.98美元，優於分析師預估的1.85美元。

第二財季整體同店營收成長19.6%，其中，美國同店營收年增21%，優於市場預期的年增18.4%。國際同店營收年增5.0%。

百思買表示，穩定的需求、政府為了這場大流行病推出的振興措施，以及薪資增長，帶動第二季同店營收成長近20%。

該公司並表示，與2019年同期相比，第二財季營收成長24%。

百思買看好本季同店營收下滑的幅度將較原先預期緩和。該公司預估第三財季營收介於114～116億美元，並將第三財季整體同店營收目標從原先預估的高個位數跌幅調整為減少1%～3%。

百思買預期全年營收介於510～520億美元，全年同店營收成長預測從介於3%～6%上修至介於9%～11%。

為了克服困擾各產業製造商和零售商的供應鏈瓶頸，百思買表示在第二季「盡可能拉高了庫存」，有信心在重要的年底節日購物旺季期間，貨架上不會出現空蕩蕩的情況。

穆迪副總裁Charlie O'Shea表示，上修財測反映出百思買看好返校和年底節日旺季這兩大檔期的銷售將非常暢旺。

百思買周二並宣布，今年預計將關閉約30家美國門市，超出過去兩年每年約關閉20家門市。