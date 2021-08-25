二級警戒衝擊中秋聚餐意願，為突破餐飲內用限制，餐飲業龍頭王品搶攻「精烤」商機，切入中秋肉品市場，研發美味精緻燒肉禮盒，從餐廳延伸到自家餐桌，中秋節除可到旗下肉次方及原燒團聚用餐，如果訂不到，也歡迎外帶燒肉禮盒。

台灣人過中秋就是「瘋烤肉」，因室內用餐人數限制，自己在家烤肉的人數預期超過以往，中秋連假四天，「烤肉聚餐」、「中秋送禮」、「採購烤肉食材」是消費者過中秋考量的三大要事。王品表示，民眾中秋烤肉的採買對美食食材講究與堅持，帶動頂級肉品-和牛需求大增，「精烤」也成為烤肉食材重點訴求。

王品中秋三種選擇滿足各種「烤宴」，第一種：王品瘋美食購物網針對中秋節首次推出三款燒烤組合，早鳥預購85折，限量500組，訂購免運送到家，老饕們還可依照喜好自由加點海鮮、豬肉、雞肉、青花驕麻辣鍋、義式烤半雞、檸檬風味烤雞翅…等即食商品，一次購足所有需求。另外每個禮盒也會附上燒烤小訣竅及自製醃料說明，中秋節在家就能烤出大廚級美食。

第二種主打「CP值超高及大份量吃到飽」，精選13款明星肉品肉重超過1.5公斤，4人以上吃肉吃到飽，集合5款人氣肉品，包含溼式熟成2CM肋眼牛排、1.2CM戰斧豬排、一頭牛僅有1％橫膈膜、經典牛舌、松阪豬等，嗜肉控絕對不能錯過，9／13前來店或線上購買享1488元早鳥優惠價，再贈KIRIN一番搾及冰結鳳梨調酒。

第三種是人氣燒肉禮盒-「和牛盛宴烤肉禮盒」，嚴選澳洲M8和牛，組合成6種嚴選肉品，一次滿足肉控族需求，重量約20oz，另有5種蔬菜漬物六小福：蔥鹽醬 、韓式泡菜、蒜頭辣椒、黃檸檬、醃漬櫛瓜、醃漬大根，人氣沾醬：味噌醬、水果醬，讓饕客在家也可以享受高質感燒肉，外帶再享85折優惠。