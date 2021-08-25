日本沖繩縣石垣市議會於去年6月通過表決，要將釣魚台的行政地區名由「登野城」改為「登野城尖閣」，之後又計畫在釣魚台立碑，釣魚台教育協會今日透過聲明稿正告石垣市府，切勿扭曲歷史、危及東亞和平，也敦促我政府迅速行動，反制日方侵我釣魚台主權。

該聲明表示，過去半個世紀以來的保釣運動，以及《釣魚台教育協會》的多次聲明，一再正告日本政府，在日本1895年竊佔釣魚台列嶼之前，明清以來的歷史文獻及各國地圖均顯示釣魚台列嶼是我國領土，並且我國就是以釣魚嶼、赤(尾)嶼等中國島名稱之。

日本對我釣魚台改名、立碑的行徑，以及幾十年來在我國百年傳統漁場釣魚台海域上，對進行捕撈作業的我漁民騷擾、跟監、噴水、噴油、破壞漁具、扣押人船、罰款、撞擊等等的暴行，均是對東亞和平的威脅，種種行徑顯示日本對其軍國主義不僅未澈底反省，亦更無心對受其侵略的亞洲國家償還公道。

聲明指出，釣魚台列嶼是台灣的一部份，是1945年日本天皇於八一五《終戰詔書》中，接受《波茲坦公告》及該公告所確認之《開羅宣言》中，明定日本應歸還我國之領土。日本政府切勿扭曲歷史、誤導日本人民、放縱地方政府，製造釣魚台國際爭端，危及東亞和平。

但是目前為止，針對上述日本石垣市府侵犯我釣魚台主權的惡霸行徑，我國政府未有任何抗議行動，既然蔡英文總統曾對我釣魚台等相關主權宣稱「寸土不讓」，並信誓旦旦要為我漁民「顧主權，護漁權」，因此，我們鄭重要求蔡英文總統以及所有相關政府單位，針對日本石垣市府侵害我領土主權的無理行徑，提出反制行動，早日本政府一步，於釣魚台列嶼設立國土界碑，宣示釣魚台列嶼的實際主權歸屬，落實蔡總統「保衛國家，無負國民付託」之就職誓詞。