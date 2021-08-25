台灣一直以來的學習方式就是填鴨式教育，造成台灣小孩在創意、思考、表達方面遜色國外小孩許多，要怎麼讓孩子擁有邏輯推理力、洞察力、表達力？就是從小不要扼殺孩子們的想像力，許多偉大的發明家、藝術家成功的原因，不是因為他們是天才，而是因為他們勇於創造與面對挫折，為此，動畫台從月底將推出三檔親子手作節目，讓大人小孩一起激發創意。

國際知名卡通畫家克利斯蒂奧因斯坦繪畫特點是簡單線條、色彩清晰、人物有趣的卡通風格，在《動手畫畫看》中透過他的巧手帶領小朋友們用線條、幾何圖形勾勒出各款可愛人物、動物等造型，深受小朋友喜愛，節目中也可以解決父母們長年以來的困擾，讓孩子能自主學外語，從玩耍過程中自然而然的進行學習，比如英文字母G開頭的單字是Goose（鵝），利用單字的形狀畫出鵝的模樣並上色，透過圖案繪畫的同時加深了學習效果。《動手畫畫看ABC》將於8/25起，週一到週五下午五點，於龍華動畫台MOD104頻道全台首播！

《百變紙箱王》集繪畫、想像力的開發、動手DIY、審美等各方面的元素於一堂，是一檔寓教於樂的創意節目。主持人克利斯蒂奧因斯坦和他的動畫小夥伴「小箱」，將牛奶盒、鞋盒、牛皮紙箱等，發揮創意進行切割、剪貼、繪畫、上色，各類紙箱變身動物、寵物房、人物、交通工具、玩偶等奇巧的立體玩具。《百變紙箱王》將於9/9起，每週一到週五下午五點，於龍華動畫台MOD104頻道全台首播。

只需要使用家中常見的簡單材料，像是鉛筆、膠水、硬幣、紙張等等就能跟著節目中的魔術師一起玩魔術。《巧手變魔術》讓小朋友欣賞好玩的魔術表演同時，探索魔術背後奧秘；小朋友可從魔術師的表演方式，學習口語和肢體表達提升自信，並將所學的魔術遊戲帶至學校分享給同學，進而增強人際關係。《巧手變魔術》將於9/30起，每週一到週五下午五點，在龍華動畫台MOD104頻道播出。