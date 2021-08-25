畢業於建國中學的周愷揚，2016年入學美國公立大學排名第1名的加州大學柏克萊分校，大二獲美國商學院排名前3名的Haas商學院錄取成為該屆少數的台灣學生之一，學業表現優異的他，更創下兩校首例，成為第1位代表致詞的台灣畢業生。

周愷揚表示，Haas商學院每年校內錄取率僅約3成，他僅以3年半的時間便提前修完學分，成為準畢業生後，將回台服兵役。

由於在美求學成本高昂，為了降低父母的經濟壓力，周愷揚說，他更利用在校期間，爭取擔任學生宿舍舍監，同時還兼職宿舍夜班警衛，利用夜晚時間半工半讀，「夜間進出宿舍的人少，可以兼顧警衛工作，同時一邊讀書，有效利用時間，也節省住宿費。」

周愷揚提到，其實他在美國的大學生活很豐富，活耀於參與學校各項活動，包含擔任財經創業社社長、校刊專欄作家、諮詢顧問社團專職顧問、實驗助教、志工活動等，因此獲選擔任加州大學柏克萊分校150年來大學部首位以及Haas商學院創校120年來首位台籍畢業生致詞代表。

談起準備致詞的過程還有學校挑選同學的條件，周愷揚說，學業成績、在校表現是最基本的要求，最重要的是讓評審委員滿意致詞內容以及台風，經過影片徵選後，最後不到20人進入複試，面試時還得面對評審的臨場提問，通過各關嚴格的條件審查，才能獲得此難得的經歷與殊榮。

原定去年5月舉辦的2020畢業典禮，因疫情延後到今年8月29日舉辦。周愷揚指出，一度以為準備好的致詞內容沒有機會上台分享，收到學校通知補辦畢業典禮的訊息非常開心，特別邀請媽媽一起前往美國觀禮，同享榮耀。