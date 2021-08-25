繼去年三倍券動員國營事業與受刑人包惹議後，今天宅神朱學恒也貼出公文，爆料振興五倍券是由台電中油員工跑去監獄，跟受刑人一天400元包出來的。對此經濟部回應，因為五倍券等同現金，必須慎重，因此比照去年，由公務人員、國營事業員工從旁邊督，事先都有經過意願調查。

五倍券啟動在即，經濟部動員台電、中油、部內員工到新竹監獄與受刑人一起，從旁進行監督振興券分裝工作，包括提領、封裝品管、點收、搬運入庫等。

不過經濟部澄清，從未指示所屬同仁包裝五倍券，但考量五倍券等同現金性質，包裝過程必須慎重，故比照去年模式，由收容人協助包裝，再由公務人員、國營事業人員從旁監督過程。

至於赴監所監督收容人包裝五倍券的同仁，皆經過意願調查，同仁可自由選擇是否協助，完全尊重同仁意願。

另所謂包裝與監督人員預先施打疫，經濟部表示，主要是法務部要求即將從事包裝監督工作之公務人員、國營事業人員，均須施打疫苗，且每周進行PCR檢測。而施打疫苗之廠牌，也尊重其意願，故以AZ與莫德納為主。