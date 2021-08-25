彰化市彰南路的製香空地傳出槍擊案，楊姓男子中彈，倒臥血泊中，警方拉起封鎖線。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市彰南路的製香空地傳出槍擊案，楊姓男子中彈，倒臥血泊中，警方初步調查，疑似土地糾紛，談判中一言不合，1名男子朝楊姓男子開槍後逃逸，警方已經鎖定對象，展開追緝。

這起槍擊案，初步了解是土地糾紛，男子租用空地，卻用於傾倒廢棄物，地主擔心與使用規定不符恐受罰，找了3名男子前往，談判中男子突然掏出改造手槍射擊，楊姓男子腹部送彈。

彰化縣警局24日才舉辦新任局長就職典禮，25日就發生槍擊案，掀起譁然，新任局長吳坤旭上馬接受考驗，彰化警分局偵查隊、縣警局刑警大隊已在拉起封鎖線鑑識，投入追緝中。