印度變異株（Delta）近期突破大陸社區防線，當地學者對今年5月廣東省的第1起Delta群聚案重建傳播鏈，發現Delta在感染4天就可以傳染，但是直到第5.8天才會有症狀，具傳播力但無症狀的時期有1.8天，且多數感染都是在這時發生。

公衛學者范僑芸表示，上海近日出現不明感染源的護理人員、浦東機場境外貨機Delta群聚，總計匡列約1萬9000人。目前上海的防疫較為緊張，當地已暫停境外貨機航班，另近日確診的6人也皆為疫苗突破性感染。

廣東方面，當地共受過2波Delta影響，第1波出現在茶餐廳，第2波則出現在南京機場。范僑芸表示，有學者針對第1波疫情的167例感染者重建傳播鏈，發現感染Delta4天就可以傳染他人，但是卻平均5.8天才會有症狀。

范僑芸表示，該研究顯示Delta具有1.8天「可傳染他人但沒症狀」的空窗期，因此感染者也會沒有警戒，而高達74％的傳播也是在症狀前期發生。若拿施打2劑疫苗者相比，只打1劑疫苗感染的風險是6倍，未施打則是2.8倍。這表示疫苗雖有保護力，但只打1劑或沒打疫苗的風險仍高，另症狀前期74％的感染則提醒我們，在對的時間快篩才能找到無症狀但具有傳播力的人。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，從該研究來看，只接種1劑疫苗的感染風險最高，再來則是沒施打疫苗者，這對於大陸疫苗的效益來說是個很大的挑戰，需要更進一步的探討，也希望大陸的疫情能早日受控。