新北市三峽區公所今與在地企業「泉碩科技股份有限公司」簽署企業防災合作備忘錄（MOU），共同促進地區防救災能力，而該公司也在簽署儀式捐贈公所所1萬片醫療級口罩，盼為公部門防疫盡一份心力。

三峽區公所表示，這次簽署儀式特別邀請歷年企業防災合作伙伴大板根育樂事業股份有限公司及承德油脂股份有限公司代表與會見證，盼拋磚引玉，讓更多在地企業參與防災，擴大救災能量。

三峽區長周晉平表示，三峽區各企業需培養自主防災能力，災害發生時能夠先「自救」，進而透過與公部門防災合作，自助助人；三峽區公所2019年與去年分別與大板根及承德油脂合作推動企業防災工作，成效良好，今年與「泉碩科技股份有限公司」簽署企業防災合作備忘錄，未來將配合企業參與防災社區及防災演練，投入人力、物力支援，公所也感謝企業熱心公益，善盡社會責任，為三峽區防疫及防災工作貢獻心力。

周晉平說，目前雖是防疫期間也是颱風季節，防災和防疫一樣重要，除了應落實各項防疫措施外，也應該做好各項防災準備，多一分防災準備，才能少一分災害損失。