截至8月23日，大陸今年共發生6輪局部跨地區傳播的新冠疫情。從首例本土確診病例出現，到疫情有效控制，本土確診病例零新增，每一輪疫情用時長短不一，用時最短的僅用了13天，最長的用了34天，平均用一個月左右時間可以有效控制疫情。

今年開年第一波疫情就是河北省石家莊市小果莊村爆發的局部疫情。1月2日，河北報告1例確診病例，河北省藁城市小果莊村出現新冠疫情。從1月2日至1月14日10時，全省累計報告本土確診病例523例，其中石家莊市494例，邢台市28例，廊坊市1例。

到3月6日，河北疫情中的石家莊新冠確診病例全部出院。2月5日，河北省首次出現新冠確診病例零新增。從首例病例出現到確診病例零新增，河北省用了34天。

1月9日，黑龍江望奎出現1例新冠肺炎無症狀感染者，截至26日24時，黑龍江本輪疫情現有確診病例486例，現有無症狀感染者529例，兩項合計逾千例。本輪疫情蔓延3省8地。2月7日，黑龍江出現零新增。從首例病例出現到零新增，黑龍江省用了28天。

3月30日，雲南省瑞麗新增6例本土確診病例。這是今年春節後大陸第一次出現地方散發性疫情。截至4月11日，雲南省本輪疫情共感染本土病例86例。4月22日，雲南省出現本土確診病例零新增，在接下來一周連續零新增。從首例患者到零新增，雲南瑞麗本輪疫情防控用了23天。

5月13日凌晨，在安徽六安確診的張某某是此輪疫情的第一例確診病例。六安病例由營口病例傳播所致。隨後，安徽六安、合肥，遼寧營口、瀋陽陸續出現本土病例。5月25日，安徽省本輪疫情出現確診病例零新增。從5月13日-25日，安徽省共報告確診病例10例。從首例到零新增，安徽用了13天。

5月21日，廣州市荔灣區本土新增1例確診病例、深圳市鹽田區發現1例無症狀感染者，揭開了廣東省新一輪疫情的序幕。廣東這輪疫情，由Delta變異株引起，局限於廣州、深圳、佛山、湛江、茂名等6個地市，累計報告感染個案190例。6月22日，廣東開始本土病例無新增。從首例病例出現到零新增，廣東省用了32天。

7月20日，江蘇南京祿口國際機場工作人員定期核酸檢測樣品中，有9人檢測結果呈陽性。南京本輪疫情傳播鏈的源頭為南京祿口國際機場的俄羅斯CA910入境航班，保洁員工等機場工作人員最先被感染。

南京引起的本輪疫情，大陸本土累計確診1272例，涉及16個省份。其中三分之二在江蘇省（818例），其次主要集中在河南省（166例）、湖南省（110例）、湖北省（91例）等。

8月13日，南京市「零新增」。從首例病例到零新增，南京疫情得到有效控制，用了24天。