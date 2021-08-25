20多歲女子今年3月間爛醉衣衫不整返家，誤闖隔壁陳姓男鄰居家中，還在房內尿尿後呼呼大睡，陳男在臉書PO文求助，「有人遇過在睡覺時，被闖進來的酒女陪睡嗎？」女子清醒後賠償陳男清潔費用，才發現自己酒醉糗態在網路流傳，控告陳男妨害名譽，台北地檢署調查後認為，陳男只是將所見所聞據實陳述，沒有誹謗犯意，25日不起訴陳男。

今年3月13日凌晨，20多歲女子酒後衣衫不整返台北市信義區林口街的分租套房休息時，疑因太醉，走錯房間進入隔壁陳姓男子房間，並直接在房裡嘔吐、到桌子上尿尿，陳男見狀傻眼，眼睜睜看著女鄰居睡在他的床上。

女子清醒後，發現自己進錯房間，簽下和解書賠償陳男清潔費數千元，但事後女子因友人告知，當晚酒醉失態糗事在臉書上流傳，女子不滿已賠償，卻又被PO文，控告陳妨害名譽。

檢方調查時，陳男提出雙方和解書，證明所言非虛，檢察官勘驗陳男發文「有人遇過在睡覺時，被闖進來的酒女陪睡嗎？」、「我不認識她，她只穿一件上衣，還在我餅乾袋裡尿尿」是陳在事發當下上網求助，並非虛假不實，陳男罪嫌不足，依法不起訴。