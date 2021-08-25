亞太電信啟動全台第一個5G之3.5GHz共頻共網服務，宣告進入5G戰局，近日大量網路廣告甚至使用對手台灣之星的桃紅色，引發「挖牆角」聯想，亞太電信董事長呂芳銘今天強調，亞太電信的企業色是綠色，沒有變，會注意廣告用色問題。

台灣5G開台滿周年，台灣之星因搶下3.5GHz頻段，去年8月順利開台，目前用戶滲透率已達11％，超越原訂的年中營運目標10％，正朝向今年底5G用戶數50萬、20％滲透率之目標邁進，年底將達成5G基站於六都市區涵蓋90％及 6000站涵蓋範圍。

眼見對手連50萬戶都喊出來了，呂芳銘不甘示弱，表示今年底5G目標為20％滲透率，達40萬用戶規模。雖然比台灣之星喊出50萬少了一些，但頗有後來居上之勢。

至於要如何衝刺40萬戶目標，亞太電信總經理黃南仁說，希望新戶、舊戶並進，除了展現優異的網速，爭取新申裝或攜碼用戶，也會鼓勵舊用戶從4G移轉至5G，至於先前使用遠傳4G、5G訊號的MVNO用戶，也會找機會「鼓勵」它們回到亞太本網。

至於近日廣告大量使用桃紅色，被網友戲稱「像極了台星」，黃南仁表示，有些廣告用色確實跟對手相近，但沒有要仿效，也沒有要挖對方牆角、造成混淆的目的，會展現亞太電的網路、資費等競爭優勢，爭取各家用戶加入，達到年底預設目標。