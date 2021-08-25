台東縣政府日前提出「疫後振興經濟方案」編列4200萬元，不過為這筆預算未在預算書內，遭議員林參天質疑。（蔡旻妤攝）

台東縣政府日前提出「疫後振興經濟方案」編列4200萬元，不過為這筆預算未在預算書內，遭議員質疑，縣府祕書長盧協昌回應預算合法。（蔡旻妤攝）

各縣市和鄉鎮陸續要以普發現金做紓困，而台東縣以4200萬元預算招待2萬4000名縣民縣內一日遊，要振興觀光和地方產業；然而台東縣議員林參天25日提出質疑，他認為經費科目不明，只招待少數人旅遊也有失公平，提出要求凍結這項計畫，重送議會審查；最後議會決議這案將改在27日臨時動議討論，請縣長和財經處提出專案報告。縣府回應強調預算合法。

疫情降級，台東各地雖然出現旅遊人潮，卻遠不及過去暑假盛況。台東縣府日前推出4200萬預算，開放縣內旅行社投標，準備招待2萬4000名台東縣民在縣內一日遊，行程豐富還提供伴手禮，藉此振興縣內旅遊產業。相較於外縣市陸續普發現金或振興券，有縣議員及民眾就認為這項振興計畫恐有失公允，也質疑未必符合年度預算科目。

台東民眾呂小姐說，只招待2萬多個縣民去旅遊，這樣很不公平，認為只有少數人受惠。縣議員林參天在台東縣議會25日臨時會時提出質疑，「高度懷疑為了選舉來綁樁腳」，並要求凍結這項計畫，重送議會審查。縣議員林威志也說，當初預算應提早送來讓議會做審查，這樣的話程序上也比較完備。

縣府表示，這筆4200萬元縣民縣內微旅行的預算，分別是3600萬元的觀光行銷經費，和600萬元的採購農特產品經費，都在縣府年度預算內，只是疫情影響，執行方式調整讓縣民參與，符合預算規範。台東縣府祕書長盧協昌表示，今年因為疫情影響，很多活動都停辦或變更方式，將撙節的行銷經費用縣內微旅行的方式來推行。

然而，縣議員質疑這樣調整對台東觀光產業幫助有限，還不如普發現金讓民眾有感。但台東縣府強調，這筆預算是從中央爭取來的，不能變成發現金，而且台東縣的財政困難無法普發現金讓民眾紓困。

最後，台東縣議會決議，將改在27日請縣長和財經處提出專案報告，仍然不排除會退回這筆預算。