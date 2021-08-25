24日最新民調顯示，民進黨、國民黨、民眾黨支持度皆下降，其中民眾黨更是支持度連跌2個月，從6月的15.6%降至8月的10.3%。港媒認為，這應與疫情趨緩民眾黨黨主席柯文哲缺乏舞台有關，但柯近日拋出編列28億元購買第三劑疫苗政策，衛福部部長陳時中已對此表態「即使買也要交由中央分配」，此事恐激怒台北市民甚至引發全台公憤，讓民眾黨有機會逆轉頹勢。

台灣民意基金會民調24日公布最新民調，民眾黨政黨支持度6月突飆升7.1個百分點來到15.6%，然7月下跌至11.3%、8月再度下跌至10.3%。根據時間點來看，5月台灣本土疫情爆發前民眾黨支持度僅8.5%，可見其支持度飆升，是乘疫情之故。

香港媒體《中評社》今日（25）評論表示，6月是台灣本土疫情最嚴峻時期，柯文哲與新北市市長侯友宜成為「防疫黃金拍檔」，兩人聯手推出雙北防疫政策，更多次嚴詞砲轟中央，讓指揮中心被外界痛批僅剩「每日報數」的功能，凸顯了防疫還是得靠地方政府自立自強，也讓柯與民眾黨的聲勢來到新高。但在好心肝、小禾馨診所爆發特權疫苗事件，加上北農、環南市場爆發群聚感染事件，柯在綠營猛攻下聲勢受挫。

評論分析，隨疫情趨緩全國警戒降至二級，地方政府逐漸失去防疫戰場，柯文哲沒再對高端疫苗發表太多意見，也沒對台灣買不到國際認證疫苗推出新的質疑，柯的聲量不斷被削弱。但值得注意的是，台北市近期擬編列28億元購買第三劑疫苗，此消息迅速引發熱議，堪稱是柯的錦囊妙計；陳時中已明言「即使買也要交由中央分配」，此事不但恐激怒台北市民更充滿發展空間，柯這步棋可望成民怨出口，也為民眾黨可否上演大逆轉埋下伏筆。