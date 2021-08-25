長榮(2603)上周法說會對於今年下半年展望樂觀，除了本土法人報告給予調升目標價的評等外，美系外資在最新的報告中指出，目前美西港口壅塞程度與3月21日塞港高峰一樣，顯示終端需求非常強勁，重申長榮「加碼」評等，目標價上看305元。

上周五長榮法說會對於下半年到明年中景氣相當樂觀，預估塞港恐延續至明年中。本土法人報告認為，7月以來SCFI指數已上漲15％，已有航商報關FMC調漲9月運價，漲勢優於預期。美國零售進口量維持單月高檔大於200萬TEU，而自7月以來塞港狀況再度惡化，洛杉磯港在外等待船隻大於30艘，已近前次高點，預期塞港將持續至年底，預期第3季逐月漲價後，第4季運價將維持高檔，上修長榮第3季及第4季獲利幅度15％、13％。

美系外資報告今天也指出，由於Delta變種病毒導致新冠肺炎疫情的不確定性，讓塞港問題持續；SCFI運價指數持續創下新高，未來仍有持續上漲的空間，隨著即期運費的上漲可能會刺激更高的鎖定比率，有利於支撐亞歐和跨太平洋的續約。

而外資與本土法人持同樣看法，認為美西港口的壅塞程度與3月21日塞港高峰，除了終端強勁需求，再加上持續的庫存補貨和美國零售銷售，重申長榮「加碼」評等。