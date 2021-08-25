謝盈萱與黃秋生在《四樓的天堂》有大量對手戲。（公視、行者影像文化提供）

謝盈萱在《四樓的天堂》飾演心理師。（公視、行者影像文化提供）

謝盈萱與飾演媽媽的潘麗麗在《四樓的天堂》有許多情感拉扯。（公視、行者影像文化提供）

由影帝黃秋生、影后謝盈萱、金馬最佳新人范少勳等人主演的公視療癒影集《四樓的天堂》，25日釋出「前導預告-心理師的療癒篇」，直擊謝盈萱演技大爆發，她在本劇飾演心理師，與黃秋生飾演的推拿師，一個從心理、一個從身體層面，去療癒受傷的人們。與黃秋生有大量對手戲的謝盈萱也分享拆解影帝黃秋生的三階段。

謝盈萱透露：「私底下的黃秋生，第一天看到他你會覺得他氣場很強，像是充滿能量的獅子，看到他會怕；到拍攝中期，你會看到他身上的色彩、背後很多的故事，看到他你會想哭；到拍攝後期，你會發現他其實是非常淘氣的人，現場會吹口琴彈吉他逗我們、偷藏我的書、說笑話，看到他就會想笑。」

從近日熱播的台式喜劇《俗女養成記2》到療癒劇《四樓的天堂》，從陳嘉玲到本劇所飾演的心理師，2021下半年謝盈萱將讓觀眾又笑又哭；今日釋出的預告影片中，心理師謝盈萱對患者的人生難題給予諮詢與幫助，但同時自己也有自己無法解開的人生課題：與媽媽的關係。資深藝人潘麗麗飾演謝盈萱的媽媽，單親扶養小孩長大，痛恨前夫也哀怨自己的人生，一心只想要女兒按世俗標準結婚生子；母女之間長期價值觀拉扯、也同時拉扯著彼此的信任感、認同感與對原生家庭的愛。影片中只見防衛心很重、母女關係不好的謝盈萱跟媽媽吵架、因為媽媽生病而落淚，「你有時候覺得我不去看，事情忘了就過了，但其實那個傷口一直都在。」

謝盈萱透露初次收到劇本就非常喜歡，覺得跟陳芯宜導演一拍即合，對於人生難題的體悟與理解都相近；第一次碰面就暢聊三小時到抱著痛哭，聊完立刻決定接演。陳芯宜導演說，「非常期待這次跟謝盈萱的合作，在寫劇本階段，這個角色就已經是為她打造、想著她的狀態寫下來的。」而這次的演員功課謝盈萱也是再三謹慎準備，「心理師是我非常非常好奇的職業，他跟戲劇的表演者有一些雷同，因為我們可能都經歷了人生脆弱的歷程，我們想要觀察人、理解人，進而從這個過程中修復自己。」

《四樓的天堂》定檔於10月9日起，每週六晚間九點於公視頻道播出，該劇講述人與人的關係、與自我療癒之道；由金獎導演陳芯宜、金鐘編劇樓一安共同聯手打造，集結跨海台港金獎卡司，幕前幕後都是金獎組合，影帝黃秋生首次參與主演台劇、以電影《誰先愛上他的》一舉奪下金馬影后、憑藉電視劇《俗女養成記》口碑與討論度沸騰的謝盈萱，以及以電影《下半場》獲金馬獎最佳新人獎、並在電視節目《阮三个》主持裡累積好人緣的范少勳等，影帝影后同台飆戲，驚人火花、強大氣場，將為2021下半年，這個探討如何與自我相處的後疫情時代，注入最療癒最溫暖的力量。

《四樓的天堂》故事描述一間隱身在巷弄，位於老舊公寓四樓的私人推拿會所「天堂」，在這裡，推拿師天意（黃秋生 飾演）總能以獨特的方式，碰觸到客人不願面對的心裡傷口，替他們層層解開病因。無論是總在幫助別人卻不知道如何化解自己母親心結的心理師（謝盈萱 飾演）、有著黑洞般過往的塗鴉客、或是害怕失去總是壓抑情緒的劇場演員⋯。在「天堂」，藉由天意的雙手，他們將一一重新找回心底最柔軟最溫暖的自己。