七大工業國集團（G7）各國領導人24日召開緊急視訊會議商討阿富汗局勢，輪值主席國英國的首相強森在會後表示，G7領袖已就與塔利班接觸方式的路線圖達成共識，但首要條件是塔利班在本月31日撤離限期屆滿之後，必須提供安全通道，讓希望離開阿富汗的人離境，包括阿富汗國民。

強森又指出，G7不容許阿富汗倒退成為恐怖主義的溫床，也不能成為毒品國家，阿富汗女童在滿18歲前都應該可以接受教育。

先前傳會藉今次G7會議推動美國總統拜登延後美軍在本月31日的撤軍期限，不過據傳拜登周二已經與G7領袖視訊通話，表明美國正照進度如期在本月31日完成撤軍，但已要求國安團隊在制定一旦要將撤軍限期推遲的應急計劃。當記者問強森，G7領袖是否就拜登處理阿富汗危機以及拒絕延長撤軍期限表達失望時，強森沒有正面回應，僅稱阿富汗撤離行動非常成功，有信心可以再撤走數千人，但承認喀布爾機場的情況有好轉，對希望離開的人是痛苦的局面。