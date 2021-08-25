Delta變異病毒席捲全球，台灣近日的境外移入個案中，也出現多起突破性感染的案例，對此，胸腔暨重症科醫師黃軒分享刊登在國際頂尖醫學期刊《刺胳針》上的研究指出，病毒量較高、PCR陽性的時間較長、體內中和抗體低，是感染Delta易發生突破性感染的原因，因此研究團隊也呼籲大家，打完疫苗仍要做好相關防疫措施，不可鬆懈。

黃軒今在臉書分享，越南近日發表在《刺胳針（Lancet）》上的一則研究指出，接種過疫苗後發生突破性感染的人，檢測鼻子裡面的病毒量會發現，竟然是去年原始病毒株的251倍，有些病人從確診到PCR呈現陰性的時間，也被拉長為21天，而不是去年原始病毒株的14天。

黃軒表示，這些確診病例體內的中和抗體數字較低，其中71%的人，在有症狀前的2至3天與症狀一開始的Ct值都很低，約落在16.8。Delta病毒的突破性感染，有症狀者的突破性感染（Ct值16.5），相較於無症狀感染者（Ct值30.8）的病毒乘載量更高。

黃軒認為，這個研究提醒大家為什麼Delta變異株的突破性感染會這麼容易發生，除了病毒量較高之外，從確診到PCR檢驗陰性的時間也拉長，即便打過疫苗，部分人體內的中和抗體也不一定很高，因此研究也呼籲，打完疫苗以後，仍要保持防疫措施。