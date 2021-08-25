1名女性漫畫家日前與丈夫照料剛出生的小嬰兒，「出於好奇」夫妻兩人含住嬰兒下體，還將過程畫成漫畫，引來網友強烈抨擊，認為「這根本是性侵！」士林地檢署主動偵辦後，25日依強制性交罪起訴這對夫妻，女子畫漫畫po網另涉「製造猥褻電子訊號罪」。

女漫畫家當時覺得有趣，將這些過程畫成漫畫分享，引發眾怒後嚇得火速刪文，並刊登道歉啟事，但網友仍不斷砲轟「即使是父母也沒有權利這麼做！」、「真的好噁心！」、「請正視未成年孩童的身體自主權！」，有網友早已全部備份圖文、報警。

士林地檢署開庭時，兩夫妻對此事坦承不諱，並表達深切悔意，因女漫畫家行為涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》中拍攝、製造兒童為性交或猥褻行為電子訊號，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。另外夫妻2人對孩子做出如漫畫內容的行為，涉犯《刑法》強制性交罪，一併遭起訴。