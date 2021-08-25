國內一名低調企業家因熱愛旅遊，加上工作需要出國，走過世界許多國家，希望把歐風美學帶回台灣，7年前選在花蓮七星潭蓋「水上明月」海景渡假旅店，從建築設計到室內裝潢，都由他一手操刀，呈現出25間風格各異客房，最快年底開幕營運。

水上明月旅店擁有歐風復古微風城堡的外觀，內部集歐洲工藝、藝術與精品，是企業家在海外奔波了20幾年，廣納英倫、南法、義大利、杜拜的建築美學，利用工作之餘繪製建築圖，將歐洲建築之美呈現的結晶。

企業家與經營團隊花了7年、耗資5億餘元，慢慢打造擁有無敵海景的獨特住房，25間客房風格迥異，瀰漫歐洲宮廷氛圍，每間都能看到七星潭海灣變幻無窮的美景。旅店分為A、B、C棟，預計年底先推出A棟主樓旅店，B、C棟副樓為民宿，留待後續。

業者表示，七星潭名為「潭」而實為「海」，處於中央山脈山腳下，北臨清水斷崖、南抵奇萊鼻岬角，日據時代因戰略地位之故，而於其旁四八高地建置了戰備坑道，成為今日遊人的觀光重地，附近水域也有獨木舟、水上摩托車、潛水、賞鯨豚等遊憩活動可以安排。