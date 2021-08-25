彰化縣二林鎮公所為落實節能減碳政策，力推全鎮LED路燈置換計畫，公所為了減少公所支出也鼓勵鎮民認養路燈，鎮上社團包括獅子會、扶輪社也響應認養，公所預計更新8000盞LED路燈，目前已經完成4334盞，預計年底前再換1500盞，即可達全鎮7成目標。

上月彰化傑林獅子會認養50盞路燈，這個月二林扶輪社也響應路燈認養，號召會員一共捐贈3萬元給公所，鎮長蔡詩傑也感謝鎮民認養路燈，親自送上感謝狀，購拓民眾點亮路燈，為公所減少支出，LED燈不僅節能減碳又環保，提升節能效能與道路照明品質。

二林鎮長蔡詩傑表示，感謝所有鎮民、社團等單位認養路燈，公所資源有限，民眾投入一起點亮路燈，為公所減少公帑支出，公所也能將有限的預算，拿去投入其他地方建設，目前公所已完成置換的省電LED路燈有4334盞，加上年底發包的1500盞，距離目標8000盞燈已經不遠了。

蔡詩傑說，年底順利完成的畫，等於LED路燈就有5834盞，就距離目標達七成以上，每年公所要支付的電費大概600萬，去年推動認養就受到許多民眾支持，也希望大家能更關心地方的公共建設，目前認養率約25％，目標希望能達到40％，也希望更多民眾支持。

公所表示，每盞路燈認養年費只要1000元，認養人、單位會有專屬名牌設置在路燈上，也希望企業多多贊助認養，認養專線（04）8969906。