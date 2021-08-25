廣州中山大學區域開放與合作研究院院長、粵港澳發展研究院教授毛豔華25日指出，23日至25日，大陸國家「十四五」規畫宣講團專程到香港宣講，過去兩年，香港經濟社會經歷一段相對艱難時期，社會各界期盼經濟、社會和民生重回正軌，要認清大陸國家「十四五」規畫要求，全面把握香港發展方向。

毛豔華在大陸《環球時報》撰文指出，對於香港企業家來說，雖然意識到大陸、尤其大灣區，是重大歷史機遇，但不少港資港人顯然沒有完全做好主動出擊準備。相比於改革開放初期的優惠政策，新時代大陸的改革開放，更多強調體制機制創新和營商環境的優化，應擯棄「提條件」、「要政策」的現象。「市場經濟競爭激烈，不進則退，慢進也是退」。只有主動參與才能贏得機遇。

毛豔華表示，《「十四五」規畫綱要》對支持香港發展，提出一系列政策舉措，使香港在鞏固傳統優勢同時，可不斷挖掘新優勢。在傳統優勢領域，支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

在培育新優勢領域，支持香港建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域智慧財產權貿易中心，支持香港服務業向高端高增值方向發展，支持香港發展中外文化藝術交流中心。

毛豔華指出，「十四五」進入新發展階段，加快構建以大陸國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。支持香港融入大陸國家發展大局，同大陸優勢互補協同發展，香港將贏得更多發展機遇和更大的發展空間。

一方面是來自融入粵港澳大灣區的重大機遇：

粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，為香港金融服務、數位轉型、創新科技和綠色發展等領域帶來廣闊前景；加強大灣區設施聯通和規則銜接，提升市場一體化水準，有利於大灣區各類要素更加高效便捷的流動，提高香港國際市場的資源配置效率；共同打造大灣區優質生活圈，推進深圳前海和河套、珠海橫琴、廣州南沙等重大合作平台建設，有利於拓展香港發展新空間。

毛豔華稱，另一方面是融入雙循環新發展格局的重大機遇：構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局，香港特區可以繼續發揮「一國兩制」的制度優勢和發揮自身在生產性和生活性服務業的優勢，打造好共建「一帶一路」的功能平台，積極成為大陸國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，承擔好這一雙重角色將為香港經濟帶來源源不絕的動力。

毛豔華強調，有了好的規畫，更重要的是執行。特區政府要下定決心，融入大陸國家發展大局，找準「國家所需、香港所長」結合點，從主動配合國家發展的戰略高度，認識雙循環發展新格局的構建，深化與廣東、澳門的緊密合作，不斷增強把大灣區蛋糕做大意識。同時，應對瞬息萬變的外部環境，特區政府要切實提升管治效能，加強「十四五」規畫藍圖對外宣傳，消除少數群體潛意識中存在「被規畫」心態。