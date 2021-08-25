宅神朱學恆臉書上爆料台電中油內部公文請員工跑去監獄跟受刑人一起包振興五倍券，一天領400元雜費，唯一的誘惑是可以打AZ、莫德納疫苗而不是打高端。國民黨立委鄭麗文質疑，難道蔡政府也知道高端沒有辦法作為吸引？

朱學恆在臉書曝光台電公文，請派員工去新竹監獄支援振興五倍券包裝，工作時間一個月，一天領400元雜費，手機由獄方統一管理，支援人員由經濟部造冊施打AZ跟莫德納疫苗。

朱學恆酸說這唯一的誘惑就是可以打疫苗，而且不是高端。鄭麗文質疑，為什麼是以「國際疫苗支票」當作誘因？ 難道蔡政府也知道高端沒有辦法作為吸引？

鄭麗文也批評，蔡政府可以這樣以自己的政策利益為優先，再次排擠其他乖乖排隊等待疫苗的族群嗎？

鄭麗文還質疑，國家的公務員難道可以在上班時間到非工作地點做非工作內容的事嗎？公然要求士大夫放下國家行政事務、不務正業，還敢開出一天400元的超低加給，並由各單位用旅費報支，原來蔡政府口中「振興五倍券發放不會增加更多成本」是這樣來的？

鄭麗文也指出，美國FDA全面批准BNT輝瑞疫苗後，五角大廈隨即宣布將展開美軍官兵全面接種的計畫，反觀我們的蔡政府，竟然要把連二期都還沒做完、保護力完全未知的高端來給我們的國軍新兵打。

鄭麗文說，雖然衛福部長陳時中說「有什麼疫苗就打什麼，但不會強迫他們打」，說的雲淡風輕，好像國軍新兵真的有選擇不打高端的權利，但真的是如此嗎？各連隊難道不會比疫苗施打率、績效？ 如果選擇不打高端，就得忍受每周捅鼻子的疼痛不適，這算哪門子「有選擇？」