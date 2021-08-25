美國QE準備要退場，央行貨幣政策是否仍繼續維持寬鬆？台灣利率是否調整？美國QE退場對於股市影響大，會連帶影響台灣嗎？台灣是否早於美國升息？財委會立委今天赴央行視察，除了關心房市外，也針對貨幣政策提出上述質疑！央行總裁楊金龍表示，美國目前只是討論說要縮表，但是利率可能要到2023年才會開始動，現在才2021年。而且台灣目前通膨平穩不能和美國比較。

央行將在9月舉行Q3理監事會，市場揣測央行會維持利率連6凍。

楊金龍表示，台灣沒有購債，相較於其他國家的貨幣政策寬鬆來講，去年3月降息一碼，台灣降息幅度小很多。台灣升不升息第一個要看物價的情況，美國因為通膨突然飆高，市場才會出現要縮表、升息的預期，但是通膨高於3%，Fed仍認為是暫時性的，在可接受範圍；台灣通膨約1.6至1.7%，算是相當平穩，「台灣不能跟美國比較，我們並不是很寬鬆。」

今年以來，已有部分國家已早美國一步升息，台灣是否有可能調整。楊金龍回應，提早升息的國家主要在新興市場，包括巴西、秘魯、墨西哥、智利與哥倫比亞，在輸入性通膨的影響下，導致匯率貶值，因此不得不升息，這和台灣經濟情況不太一樣。