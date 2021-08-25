梁靜茹推出《時光隨想‧三日思》數位EP，也預告年底推出全新專輯。（Vocalist Music提供）

梁靜茹推出《時光隨想‧三日思》數位EP，也預告年底推出全新專輯。（Vocalist Music提供）

情歌天后梁靜茹疫情期間沒有停下腳步，附了推出新作《時光隨想‧三日思》，也努力精進廚藝，舉凡中式、西式餐點，到甜點、麵包都能做出色香味俱全餐點，笑說待在廚房比待在客廳時間多，她近來還學著栽培食材，在家孵起「綠豆芽」，「在家除了孵音樂豆芽，還認真孵起真的『豆芽菜』」她笑笑表示：「我覺得我的人生中，每一分每一秒都在探險」。

梁靜茹推出睽違兩年的EP《時光隨想‧三日思》，請來本屆金曲獎評審團主席鍾成虎擔任音樂統籌，兩人是老搭擋，這次更展現高度默契「玩」出新火花，鍾成虎打趣形容梁靜茹的聲音就像是華語歌壇「法拉利」，他表示：「她能依據賽道的不同，調整不同模式去衝刺，無論是情歌、電音各種曲風都能駕馭。」

他為了梁靜茹EP的3首歌，在錄音室錄唱時，特別準備了３支不同的麥克風去讓她發揮，也呈現她3個不一樣的面向，更能滿足她愛冒險的精神！「這次三首歌讓靜茹不只是情歌天后，更進化成輕電音女王」鍾成虎最後以8個字稱讚梁靜茹的聲音：「游刃有餘、舉重若輕。」

而梁靜茹也說：「這個特別的PROJECT當然要找一個志同道合的人一起玩音樂，才能玩的過癮！這次籌備EP約半年時間，從選歌到錄唱都比較自由，而且是隨心所欲地去做，讓我感受到沒有任何框架、沒有遲疑的那種暢快。」她希望這張EP當成是一個輕鬆的音樂禮物送給大家，能讓大家在疫情過程中跳脫無謂的煩惱憂鬱。