新竹縣郭姓婦人19年前生子，在男嬰2月大時，因顏姓前男友疏於照顧悶死車內，郭、顏將男嬰棄屍新豐魚池10多年後，因郭婦兒子已屆役齡，擔心東窗事發，向警方謊報兒子2歲時遭抱走失蹤，新竹市警方追查突破郭女心防，始坦承棄屍，檢警在池底汙泥中挖出疑似嬰孩骨骸，已採樣進行親子鑑定。

郭女兩年前到新竹市報案稱孩子2歲時遭當時男友抱走，失蹤多年，警方初步調查未有結果，轉由新竹市警局防治科列管，少年隊在今年3月接手重啟調查，發現男嬰竟沒有任何就醫、就學及勞健保資料，警方研判該男嬰早已不在人世。

警方檢據相關資料，報請新竹地方檢察署指揮偵辦，進而從郭女及顏男突破案情，查明被害人於出生2個月左右，即已死亡並遭到棄屍。警方也發現郭女早在男嬰在入學年齡時，便將戶籍從新竹縣轉到嘉義縣，疑似利用入學時間點躲避兩地戶政單位的查核。

檢警也在8月20日時到郭女指稱棄屍的魚池，請新竹縣消防局協助抽水開挖，連續挖了4個小時，才發現疑似男嬰的骸骨，法醫到場初步勘驗結果為人骨。目前骸骨已送法醫研究所鑑驗，確認是否為郭女之子。