全台高中職以下學校將於9月1日開學，但基隆實驗教育學校八堵國小早在16日開始上課，基隆市長林右昌市長今日上午前往視察，他強調，本市教職員已完成施打疫苗及防疫設備採購等，請家長放心小孩上學。

林右昌表示，八堵國小屬於實驗教育學校，早在8月16日開學，學生已上課10天，到學率百分之百，他說，校園防疫工作做得非常徹底，除了所有老師皆完成疫苗接種，也準備自動量測體溫機外，每一班還有自動手部消毒機及紫外線殺菌燈。

林右昌說，截至8月24日止，基隆已連續13天零確診，不僅校園防疫工作落實的很徹底，補習班、安親班，以及各級學校老師，都已施打疫苗，覆蓋率達99％以上，至於因個人健康因素尚未接種者，也會由市立醫院每星期免費提供快篩服務。

教育處長林祝里指出，為使校園防疫無破口，市府投入2079萬4200元經費補助添購防疫相關器材，包括用餐隔板、自動量測體溫機、紫外線殺菌燈、自動手部消毒機及酒精噴霧槍等，口罩與酒精等防疫物資，會在26日至31日陸續配發；市府同時獲教育部補助中小學生防疫物資經費336萬元，將全數投入校園防疫物資採購，保障教職員生健康安全。

教育處提及，因應疫情，開學前環保局會派員到校消毒戶外空間及廁所，開學後校園場地仍維持不開放，游泳課、籃球課、直笛課等無法避免肢體碰撞或配戴口罩的課程則調整因應；另外，若1校1名師生確診，全校停課14天，2間以上學校出現確診案例，將由基隆疫情指揮中心綜整相關狀況評估停課範圍，並啟動停課不停學模式，維護學生學習權益。