彰化一名59歲長期洗腎婦女，長期患有高血壓及糖尿病，日前服用降血糖藥竟出現呼吸急促、血壓過低、甚至呼吸衰竭等症狀，員生醫院腎臟內科主任王奕中表示，降血糖藥物通常含有二甲雙胍，會導致腎臟功能不佳的患者出現「代謝性酸中毒」，因此提醒民眾應定期檢查，減少不良反應機會。

黃姓婦人因出現休克被家屬緊急送往員生醫院搶救，經院方抽血檢查後發現婦人血液嚴重酸中毒，其血液乳酸極高，酸鹼值小於6.9，正常人是7.35至7.45，而血液中乳酸質更高達240mg／dL，高出正常值的4.5-20 mg／dL將近50倍。

王奕中表示，會出現代謝性酸中毒的原因有很多，黃姓婦人因腎功能不佳長期洗腎，在服用降血糖藥二甲雙胍後，造成藥物排泄速度延長，導致乳酸中毒，進而出現呼吸急促，休克、以及低血壓等情形，經緊急練續洗腎２天，清除血糖藥物及酸性物質，才讓婦人脫離險境。

王奕中說，二甲雙胍是常見的降血糖藥物，但對腎帳功能不佳的患者，服用這類藥物就容易造成酸中毒，提醒民眾有相關病史，應定期接受抽血的檢查，並依據腎功能來調整患者用藥的種類，劑量等，減少這類不良反應的發生機會，若已經發生中毒，請盡速就醫以免延誤就醫。