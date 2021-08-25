本屆東京奧運中華隊羽球好手李洋/王齊麟奪下男雙金牌振奮全國，也讓台灣掀起一股羽球旋風，而今天要提到的人是前馬來西亞球王李宗偉，他此前因身體狀況宣佈退休，結束19年的羽球生涯，在他的生涯中有著無數榮耀，不過這幾天卻傳出一則跟他有關的震撼消息，甚至差點危及到他的羽球生涯。

據印尼媒體報導，他們在採訪印尼羽球好手陶菲克(Taufik Hidayat)時，陶菲克爆出猛料，他指出在2006年多哈亞運時，有馬來西亞官員試圖賄賂他，說願意出4億印尼盾(約台幣78萬)要他故意輸給李宗偉，後來李宗偉得知此消息也非常震驚，他聯繫了陶菲克，但後者稱他並沒接受賄賂。

當時在多哈亞運陶菲克以21-16、21-18擊敗李宗偉挺進決賽，決賽又以21-15、22-20打敗大陸好手林丹奪冠，陶菲克表示他並不願意這樣做，因為這是出賣國家的行為，之後收到李宗偉的聯絡也坦承了一切，不過他們都不願意對外宣佈那個試圖賄賂的人是誰，媒體則透露可能是馬來西亞羽球前國手。

李宗偉受馬來西亞媒體採訪表示：「我對此一無所知，朋友們今天開始聯繫我時，感到驚訝。陶菲克是我好朋友，所以我很快連絡上他，他告訴我事情經過，對他和我來說，國家榮譽永遠擺第一，我知道這人是誰，但此事發生已久，我們都該繼續前進，不想點名或羞辱任何人！」

李宗偉另外還加碼透露，他過去曾被博益公司聯絡過，希望他能藉此改變比賽結果，但他表示自己從未涉嫌操控比賽，他說：「我承認過去也有人要我故意輸球，那時我還年輕，然而，我的國家永遠擺在我心中第一位。」從這麼多訪談得知兩人有涉嫌此事件機率非常低，希望緋聞早日離開他們。